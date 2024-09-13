«Реал» продлил контракт с украинским голкипером Луниным

«Реал» объявил о продлении контракта с голкипером сборной Украины Андреем Луниным до 30 июня 2030 года.

Лунин перешел в «Реал» в 2018 году. В прошлом сезоне 25-летний футболист провел 31 матч за мадридцев во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 12 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Рыночная стоимость украинца составляет 25 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.