«Бетис» обыграл «Леганес» в матче ла лиги

«Бетис дома победил «Леганес» в матче 5-го тура ла лиги — 2:0.

На 74-й минуте гол забил Абде Эззалзули, на 86-й минуте отметился Витор Роке.

«Бетис» набрал 5 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата. У «Леганеса» 5 очков и 11-я строчка.