Вратарь «Андорры» Овоно вернулся к тренировкам после смертельного эпизода с игроком «Тенерифе» де Мигелем

Вратарь «Андорры» Хесус Овоно приступил к индивидуальным тренировкам после столкновения с нападающим «Тенерифе» Хесусом де Мигелем, сообщает Marca.

По информации источника, 25-летний голкипер начал заниматься на прошлой неделе. 23 ноября он провел еще одну тренировку. Пока Овоно выполняет физические упражнения отдельно от команды. Сроки его возвращения к полноценным занятиям неизвестны.

20 ноября вратарь впервые после трагедии появился на публике, посетив домашний матч «Андорры» с «Леганесом». Перед встречей он принял участие в минуте молчания в память о де Мигеле.

2 ноября в концовке матча 12-го тура Сегунды Овоно столкнулся с нападающим «Тенерифе», ударив его коленом в грудь. Де Мигель потерял сознание, перенес остановку сердца и был доставлен в больницу, где скончался на следующий день. Встреча была досрочно остановлена.

13 ноября дисциплинарный комитет RFEF дисквалифицировал Овоно на 12 матчей за грубое нарушение правил. Это максимальное наказание, предусмотренное соответствующей статьей дисциплинарного кодекса.