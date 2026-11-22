«Осасуна» на своем поле обыграла «Малагу»

«Осасуна» на своем поле обыграла «Малагу» в матче 13-го тура Ла лиги — 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий хозяев Анте Будимир с передачи Валентина Розье.

«Осасуна» набрала 15 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Малага» с 5 очками — на последней 20-й строчке.