«Осасуна» на своем поле обыграла «Малагу»
«Осасуна» на своем поле обыграла «Малагу» в матче 13-го тура Ла лиги — 1:0.
Единственный гол в матче забил нападающий хозяев Анте Будимир с передачи Валентина Розье.
«Осасуна» набрала 15 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Малага» с 5 очками — на последней 20-й строчке.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|13
|12
|0
|1
|51-15
|36
|
2
|Реал
|13
|11
|0
|2
|33-11
|33
|
3
|Атлетико
|13
|10
|1
|2
|26-10
|31
|
4
|Бетис
|13
|8
|3
|2
|21-16
|27
|
5
|Реал Сосьедад
|13
|7
|1
|5
|23-23
|22
|
6
|Севилья
|13
|5
|4
|4
|18-20
|19
|
7
|Расинг
|13
|5
|2
|6
|20-32
|17
|
8
|Атлетик
|12
|4
|4
|4
|15-12
|16
|
9
|Алавес
|13
|4
|4
|5
|18-18
|16
|
10
|Вильярреал
|13
|4
|3
|6
|19-18
|15
|
11
|Эспаньол
|13
|4
|3
|6
|14-14
|15
|
12
|Депортиво
|13
|3
|6
|4
|16-17
|15
|
13
|Осасуна
|13
|4
|3
|6
|13-23
|15
|
14
|Сельта
|13
|2
|7
|4
|11-12
|13
|
15
|Леванте
|13
|2
|6
|5
|17-22
|12
|
16
|Р. Вальекано
|12
|3
|3
|6
|15-22
|12
|
17
|Валенсия
|13
|3
|3
|7
|9-20
|12
|
18
|Хетафе
|13
|3
|3
|7
|8-21
|12
|
19
|Эльче
|13
|2
|5
|6
|15-21
|11
|
20
|Малага
|13
|0
|5
|8
|9-24
|5
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38 тур
|27.11
|23:00
|Леванте – Расинг
|- : -
|28.11
|16:00
|Бетис – Р. Вальекано
|- : -
|28.11
|18:15
|Малага – Атлетик
|- : -
|28.11
|20:30
|Эльче – Атлетико
|- : -
|28.11
|23:00
|Реал – Алавес
|- : -
|29.11
|16:00
|Валенсия – Осасуна
|- : -
|29.11
|18:15
|Депортиво – Барселона
|- : -
|29.11
|20:30
|Сельта – Вильярреал
|- : -
|29.11
|23:00
|Реал Сосьедад – Севилья
|- : -
|30.11
|23:00
|Эспаньол – Хетафе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|15
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|13
|
|
Яссир Забири
Расинг
|11
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Фермин Лопес
Барселона
|5
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|11
|2
|4
|
|
Марио Мартин
Хетафе
|8
|1
|3
|
|
Лоренцо Аматуччи
Депортиво
|10
|1
|4
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