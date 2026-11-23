«Атлетико» разгромил «Хетафе» на выезде, Альварес сделал 2 голевые передачи

«Атлетико» победил «Хетафе» в гостевом матче 13-го тура чемпионата Испании — 3:0.

На 10-й минуте счет открыл полузащитник Алекс Баэна. На 30-й минуте забил хавбек Джонни Кардозо. На 90+2-й минуте пенальти в ворота хозяев реализовал защитник Алехандро Гримальдо, до этого был удален защитник «Хетафе» Джене Даконам.

На счету форварда Хулиана Альвареса 2 результативные передачи.

У «Хетафе» 3 поражения подряд. Команда занимает 17-е место в таблице чемпионата Испании с 12 очками после 13 встреч. «Атлетико» (31 очко после 13 матчей) располагается на 3-м месте, мадридцы выиграли после 2 поражений от «Барселоны» и «Баварии».

В следующем матче чемпионата «Хетафе» 30 ноября сыграет в гостях с «Эспаньолом». «Атлетико» 28 ноября встретится на выезде с «Эльче».