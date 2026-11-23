Симеоне о рекорде по победам в Ла лиге: «Моя жена Карла — источник вдохновения»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал рекорд по количеству побед среди тренеров в истории Ла лиги.
22 ноября «Атлетико» разгромил «Хетафе» (3:0) в 13-м туре чемпионата Испании. Эта победа стала для Симеоне 345-й в лиге. 56-летний тренер превзошел достижение Луиса Арагонеса, на счету которого 344 победы.
«Хочется копнуть глубже и разделить это достижение, пусть это и не трофей, со всеми, кто стоит за этими 345 победами. Моя жена Карла — источник вдохновения, благодаря которому я дошел до этой отметки. Спасибо тем, кто меня поддерживает, а также моим сыновьям и дочерям, хотя я мало уделяю им время.
Этот результат — плод огромного труда множества игроков, выкладывавшихся по полной, а также заслуга клуба. И тех, кто работал со мной: тренерского штаба, менеджеров, Вискаино, Виваса... Вот почему мне хотелось сказать нечто большее, чем просто ответить на ярлык «оборонительной» команды», — приводит слова Симеоне Marca.
Аргентинец возглавляет «Атлетико» с конца 2011 года. За это время он привел команду к восьми трофеям, включая два титула Ла Лиги, Кубок Испании, два титула Лиги Европы и два Суперкубка УЕФА.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|13
|12
|0
|1
|51-15
|36
|
2
|Реал
|13
|11
|0
|2
|33-11
|33
|
3
|Атлетико
|13
|10
|1
|2
|26-10
|31
|
4
|Бетис
|14
|8
|3
|3
|21-17
|27
|
5
|Реал Сосьедад
|13
|7
|1
|5
|23-23
|22
|
6
|Расинг
|14
|6
|2
|6
|23-33
|20
|
7
|Атлетик
|13
|5
|4
|4
|19-15
|19
|
8
|Севилья
|13
|5
|4
|4
|18-20
|19
|
9
|Алавес
|13
|4
|4
|5
|18-18
|16
|
10
|Вильярреал
|13
|4
|3
|6
|19-18
|15
|
11
|Эспаньол
|13
|4
|3
|6
|14-14
|15
|
12
|Депортиво
|13
|3
|6
|4
|16-17
|15
|
13
|Р. Вальекано
|13
|4
|3
|6
|16-22
|15
|
14
|Осасуна
|13
|4
|3
|6
|13-23
|15
|
15
|Сельта
|13
|2
|7
|4
|11-12
|13
|
16
|Леванте
|14
|2
|6
|6
|18-25
|12
|
17
|Валенсия
|13
|3
|3
|7
|9-20
|12
|
18
|Хетафе
|13
|3
|3
|7
|8-21
|12
|
19
|Эльче
|13
|2
|5
|6
|15-21
|11
|
20
|Малага
|14
|0
|5
|9
|12-28
|5
|27.11
|23:00
|Леванте – Расинг
|1 : 3
|28.11
|16:00
|Бетис – Р. Вальекано
|0 : 1
|28.11
|18:15
|Малага – Атлетик
|3 : 4
|28.11
|20:30
|Эльче – Атлетико
|- : -
|28.11
|23:00
|Реал – Алавес
|- : -
|29.11
|16:00
|Валенсия – Осасуна
|- : -
|29.11
|18:15
|Депортиво – Барселона
|- : -
|29.11
|20:30
|Сельта – Вильярреал
|- : -
|29.11
|23:00
|Реал Сосьедад – Севилья
|- : -
|30.11
|23:00
|Эспаньол – Хетафе
|- : -
|Г
|
|15
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|13
|
|
Яссир Забири
Расинг
|12
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Фермин Лопес
Барселона
|5
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|11
|2
|4
|
|
Марио Мартин
Хетафе
|8
|1
|3
|
|
Лоренцо Аматуччи
Депортиво
|10
|1
|4