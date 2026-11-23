Симеоне о рекорде по победам в Ла лиге: «Моя жена Карла — источник вдохновения»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал рекорд по количеству побед среди тренеров в истории Ла лиги.

22 ноября «Атлетико» разгромил «Хетафе» (3:0) в 13-м туре чемпионата Испании. Эта победа стала для Симеоне 345-й в лиге. 56-летний тренер превзошел достижение Луиса Арагонеса, на счету которого 344 победы.

«Хочется копнуть глубже и разделить это достижение, пусть это и не трофей, со всеми, кто стоит за этими 345 победами. Моя жена Карла — источник вдохновения, благодаря которому я дошел до этой отметки. Спасибо тем, кто меня поддерживает, а также моим сыновьям и дочерям, хотя я мало уделяю им время.

Этот результат — плод огромного труда множества игроков, выкладывавшихся по полной, а также заслуга клуба. И тех, кто работал со мной: тренерского штаба, менеджеров, Вискаино, Виваса... Вот почему мне хотелось сказать нечто большее, чем просто ответить на ярлык «оборонительной» команды», — приводит слова Симеоне Marca.

Аргентинец возглавляет «Атлетико» с конца 2011 года. За это время он привел команду к восьми трофеям, включая два титула Ла Лиги, Кубок Испании, два титула Лиги Европы и два Суперкубка УЕФА.