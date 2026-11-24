Эндрик пропустит матч «Реала» с ПСВ из-за травмы

Нападающий «Реала» Эндрик не сыграет против ПСВ в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. У 20-летнего бразильца диагностировано повреждение отводящей мышцы левой ноги, сообщает сайт мадридского клуба.

Эндрик не включен в заявку «Реала» на предстоящую игру. Сроки восстановления футболиста не уточняются.

В субботу, 21 ноября, Эндрик вышел на замену в матче чемпионата Испании против «Сельты» (2:1). В сезоне-2026/27 форвард провел восемь матчей за мадридцев и забил один гол.

«Реал» выиграл все четыре предыдущих матча общего этапа Лиги чемпионов. Игра с ПСВ состоится на «Сантьяго Бернабеу» во вторник, 24 ноября.