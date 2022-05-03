Анчелотти считает, что Бензема получит «Золотой мяч» по итогам сезона

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что нападающий клуба Карим Бензема получит «Золотой мяч» по итогам текущего сезона.

«Карима не нужно обучать или направлять. Он хорошо обходится и без тренера, потому что он большой профессионал, прекрасный игрок и скромный человек. В этом сезоне он выиграл для нас много матчей, он делал результат. Несмотря на то что он один из самых известных игроков мира, Карим очень скромен. И в этом его сила.

Он выиграет «Золотой мяч». И не только благодаря своим способностям, но и потому что выступает за сильный клуб», — приводит слова Анчелотти Marca.

В текущем сезоне Бензема провел за «сливочных» 42 матча и забил 42 гола.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» проиграл «Манчестер Сити» (3:4). Ответная игра пройдет 4 мая.