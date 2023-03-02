Рафинья может покинуть «Барселону» ради клуба АПЛ

Хавбек «Барселоны» Рафинья Диас может покинуть испанский клуб и продолжить карьеру в Англии Sport.es.

По данным источника, в игроке заинтересован «Ньюкасл». Летом 2023 года клуб попытается заполучить Рафинью. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего игрока в 50 миллионов евро.

Рафинья перешел в «Барсу» из «Лидса» летом прошлого 2022 года. Он заключил контракт до 2027 года.

В текущем сезоне бразилец провел 22 матча в ла лиге, отметившись 4 голами и 4 ассистами.