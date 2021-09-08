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Камавинга — о переходе в «Реал»: «Я очень счастлив, это была моя мечта с детства»

18:13
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Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга высказался о своем переходе в мадридский клуб после презентации.

«Счастлив и горжусь тем, что я здесь, чтобы защищать эмблему «Реала». Если бы кто-то сказал мне несколько лет назад, что я буду здесь, я бы не поверил. Хала Мадрид! Я счастлив, это моя мечта с детства, я хотел играть за «Реал». Постараюсь дать команде все возможное», — цитирует Камавингу AS.

18-летний француз перешел в «Реал» из «Ренна» в конце августа за 31 миллион евро. В сезоне-2021/22 футболист провел 6 матчей за предыдущий клуб и не отличился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://as.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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