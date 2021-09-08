Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга высказался о своем переходе в мадридский клуб после презентации.

«Счастлив и горжусь тем, что я здесь, чтобы защищать эмблему «Реала». Если бы кто-то сказал мне несколько лет назад, что я буду здесь, я бы не поверил. Хала Мадрид! Я счастлив, это моя мечта с детства, я хотел играть за «Реал». Постараюсь дать команде все возможное», — цитирует Камавингу AS.

18-летний француз перешел в «Реал» из «Ренна» в конце августа за 31 миллион евро. В сезоне-2021/22 футболист провел 6 матчей за предыдущий клуб и не отличился результативными действиями.