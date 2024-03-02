«Райо Вальекано» сыграл вничью с «Кадисом», матч прерывали из-за града

«Райо Вальекано» дома сыграл вничью с «Кадисом» в матче 27-го тура ла лиги — 1:1.

У хозяев гол на 89-й минуте забил Флориан Лежен. На 90+13-й минуте игрок гостей Хави Эрнандес сравнял счет.

Во втором тайме игру прерывали из-за осадков.

«Райо» набрал 26 очков и занимает 15-е место в таблице ла лиги. «Кадис» с 19 очками — на 18-й строчке.