«Райо Вальекано» сыграл вничью с «Кадисом», матч прерывали из-за града
«Райо Вальекано» дома сыграл вничью с «Кадисом» в матче 27-го тура ла лиги — 1:1.
У хозяев гол на 89-й минуте забил Флориан Лежен. На 90+13-й минуте игрок гостей Хави Эрнандес сравнял счет.
Во втором тайме игру прерывали из-за осадков.
«Райо» набрал 26 очков и занимает 15-е место в таблице ла лиги. «Кадис» с 19 очками — на 18-й строчке.
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|
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|
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|27
|7
|8
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|29
|
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|28
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|12
|11
|24-35
|27
|
15
|Севилья
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|6
|9
|12
|33-40
|27
|
16
|Р. Вальекано
|27
|5
|11
|11
|23-37
|26
|
17
|Сельта
|27
|5
|9
|13
|30-39
|24
|
18
|Кадис
|27
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|13
|12
|18-38
|19
|
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|26
|2
|8
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|
20
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|8.03
|23:00
|
Барселона – Мальорка
|1 : 0
|9.03
|16:00
|
Валенсия – Хетафе
|- : -
|9.03
|18:15
|
Кадис – Атлетико
|- : -
|9.03
|20:30
|
Гранада – Р. Сосьедад
|- : -
|9.03
|23:00
|
Жирона – Осасуна
|- : -
|10.03
|16:00
|
Алавес – Р. Вальекано
|- : -
|10.03
|18:15
|
Лас-Пальмас – Атлетик
|- : -
|10.03
|20:30
|
Реал – Сельта
|- : -
|10.03
|23:00
|
Бетис – Вильярреал
|- : -
|11.03
|23:00
|
Альмерия – Севилья
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