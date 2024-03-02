Матч «Райо Вальекано» — «Кадис» прерывали из-за града и молнии

Матч «Райо Вальекано» — «Кадис» в 27-м туре ла лиги прервали из-за непогоды.

На 61-й минуте встречи главный судья Хавьер Альберола Рохас остановил игру и увел команды в подтрибунное помещение из-за сильного града.

Осадки на стадионе «Кампо-де-Вальекас» в Мадриде сопровождались молнией. Спустя 10 минут игра возобновилась после того, как град утих.

На данный момент команды не забили голов — 0:0.