Президент "Атлетико" считает, что Гризманн поступил неправильно, когда решил покинуть клуб

Президент "Атлетико" Энрике Сересо в интервью Onda Cero признался, что не знает, где продолжит карьеру нападающий Антуан Гризманн​, который ранее объявил об уходе из команды летом.

– Гризманн выступал за "Атлетико" на протяжении пяти лет и проделал здесь великолепную работу. Его будущее? У меня нет ни малейшего представления, куда он перейдет. Никто из "Барселоны" не связывался со мной. Раньше я бы мог с уверенностью сказать, что Антуан останется в команде, но точно не сейчас. Я считаю, что уход из "Атлетико" – неправильное решение, но это только мои мысли, Гризманн думает иначе, – сказал Сересо.

Гризманн играет за "матрасников" с 2014 года. В сезоне-2018/19 он провел 48 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 10 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 150 миллионов евро.

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