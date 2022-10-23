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Анчелотти: «Когда игроки скамейки запасных влияют на игру — это признак здоровой команды»

Анчелотти прокомментировал победу над «Севильей»
Руслан Минаев
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Севильей» (3:1) в матче 11-го тура чемпионата Испании.

Последние два гола "сливочные" забили благодаря игрока, вышедшим на замену: Лукас Васкес забил 2-й мяч мадридцев, Марко Асенсио - ассистировал в 3-м.

«У нас феноменальная скамейка запасных с потрясающим настроем. Когда ребята, которые выходят со скамейки, влияют на игру, это признак здоровой команды.

Сейчас та часть сезона, когда мы должны окопаться, потому что каждая игра очень изматывает как физически, так и ментально. Мы не можем остановиться, и мы должны продолжать бороться и стараться побеждать.

«Реал» — это команда, которую приятно тренировать, потому что все уважительно относятся к решениям, которые я принимаю и [это] не вызывает никаких проблем», — сказал Анчелотти после игры.

«Реал» набрал 31 очко и укрепил лидерство в турнирной таблице ла лиги. «Севилья» занимает 14-е место, набрав 10 очков.

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Локомотив 1
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Матч завершен

П2

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2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
Карло Анчелотти
ФК Реал
ФК Севилья
0
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 11 10 1 0 28-9 31
2
 Барселона 10 8 1 1 24-4 25
3
 Р. Сосьедад 11 7 1 3 16-13 22
4
 Атлетико 10 6 2 2 16-8 20
5
 Бетис 10 6 2 2 13-6 20
6
 Атлетик 10 5 3 2 19-8 18
7
 Осасуна 10 5 1 4 10-10 16
8
 Р. Вальекано 11 4 3 4 16-14 15
9
 Вильярреал 10 4 3 3 12-6 15
10
 Валенсия 11 4 3 4 18-13 15
11
 Вальядолид 11 4 2 5 11-15 14
12
 Мальорка 11 3 3 5 9-12 12
13
 Альмерия 10 3 1 6 11-17 10
14
 Сельта 10 3 1 6 11-20 10
15
 Севилья 11 2 4 5 11-18 10
16
 Эспаньол 10 2 3 5 12-17 9
17
 Хетафе 10 2 3 5 10-18 9
18
 Жирона 10 2 2 6 14-18 8
19
 Кадис 11 1 4 6 5-22 7
20
 Эльче 10 0 3 7 6-24 3
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22.10 15:00
Р. Вальекано – Кадис
 5 : 1
22.10 17:15
Вальядолид – Р. Сосьедад
 1 : 0
22.10 19:30
Валенсия – Мальорка
 1 : 2
22.10 22:00
Реал – Севилья
 3 : 1
23.10 15:00
Эспаньол – Эльче
 - : -
23.10 17:15
Бетис – Атлетико
 - : -
23.10 19:30
Жирона – Осасуна
 - : -
23.10 19:30
Вильярреал – Альмерия
 - : -
23.10 22:00
Барселона – Атлетик
 - : -
24.10 22:00
Сельта – Хетафе
 - : -
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Роберт Левандовски

Барселона

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
Родригу

Родригу

Реал

 4
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 8 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 5 2 0
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 9 1 5
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