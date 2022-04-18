Защитник «Реала» Начо подвел итоги 32-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (3:2).

«Это фундаментальная победа на моральном уровне. Во втором тайме мы были намного лучше. Это три очень важных очка, особенно из-за того, как мы их добыли. Команда показала характер с очень трудным соперником. «Севилья» сильно давила и играла лучше нас в первом тайме, но мы изменили ситуацию и заслужили победу. Впереди еще долгий путь, и в среду у нас очень важная игра», — приводит слова Начо официальный сайт «Реала».

После этого матча «Реал» с 75 очками лидирует в чемпионате Испании, «Севилья» с 60 очками — на третьей строчке.