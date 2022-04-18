Анчелотти: «Реал» сделал большой шаг к победе в чемпионате"

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после матча 32-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (3:2) подвел итоги встречи.

«Королевский клуб» отыгрался со счета 0:2, победный гол на 90+2-й минуте встречи забил Карим Бензема.

«Очень важная победа. Во втором тайме игроки показали свой характер. Эта команда способно творить особенные вещи, — приводит слова Анчелотти Marca. - Начало игры было плохим, но мы сохранили уверенность. Есть вопросы к судьям. Почему-то игра рукой Винисиуса — это фол, а похожий мемент у Диего Карлоса — просто игровой эпизод.

Мы заслужили эту победу, хотя все ждут, когда «Реал» оступится. Еще рано говорить о победе в чемпионате, но большой шаг к этой цели мы сделали".