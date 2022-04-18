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Анчелотти: «Реал» сделал большой шаг к победе в чемпионате"

Анчелотти заявил, что «Реал» в матче с «Севильей» проявил характер
Роман Шишов
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после матча 32-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (3:2) подвел итоги встречи.

«Королевский клуб» отыгрался со счета 0:2, победный гол на 90+2-й минуте встречи забил Карим Бензема.

«Очень важная победа. Во втором тайме игроки показали свой характер. Эта команда способно творить особенные вещи, — приводит слова Анчелотти Marca. - Начало игры было плохим, но мы сохранили уверенность. Есть вопросы к судьям. Почему-то игра рукой Винисиуса — это фол, а похожий мемент у Диего Карлоса — просто игровой эпизод.

Мы заслужили эту победу, хотя все ждут, когда «Реал» оступится. Еще рано говорить о победе в чемпионате, но большой шаг к этой цели мы сделали".

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Обе забьют - да

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21%

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П1

18%

1.75

X2

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2.15
Карло Анчелотти
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 32 23 6 3 66-28 75
2
 Барселона 30 17 9 4 60-31 60
3
 Севилья 32 16 12 4 46-25 60
4
 Атлетико 32 18 6 8 59-39 60
5
 Бетис 32 17 6 9 56-37 57
6
 Р. Сосьедад 32 15 10 7 32-30 55
7
 Вильярреал 32 13 10 9 51-31 49
8
 Атлетик 32 11 12 9 36-32 45
9
 Осасуна 32 12 8 12 33-41 44
10
 Валенсия 32 10 12 10 44-46 42
11
 Сельта 32 10 9 13 36-35 39
12
 Эспаньол 32 10 9 13 37-44 39
13
 Эльче 32 9 8 15 35-44 35
14
 Р. Вальекано 31 9 7 15 32-38 34
15
 Хетафе 32 7 11 14 29-37 32
16
 Гранада 32 6 11 15 36-56 29
17
 Мальорка 32 7 8 17 27-53 29
18
 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
19
 Алавес 32 6 7 19 25-53 25
20
 Леванте 32 5 10 17 39-62 25
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15.04 22:00
Р. Сосьедад – Бетис
 0 : 0
16.04 15:00
Эльче – Мальорка
 3 : 0
16.04 17:15
Алавес – Р. Вальекано
 1 : 0
16.04 19:30
Валенсия – Осасуна
 1 : 2
16.04 22:00
Хетафе – Вильярреал
 1 : 2
17.04 15:00
Гранада – Леванте
 1 : 4
17.04 17:15
Атлетико – Эспаньол
 2 : 1
17.04 19:30
Атлетик – Сельта
 0 : 2
17.04 22:00
Севилья – Реал
 2 : 3
18.04 22:00
Барселона – Кадис
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 25
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 8
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 27 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 26 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
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