Бензема установил личный рекорд в чемпионате Испании, забив 25 голов в сезоне

Форвард «Реала» Карим Бензема отличился в матче 32-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (3:2).

34-летний француз забил победный гол в добавленное время. Форвард забил 25 голов в 28 матчах сезона ла лиги — это рекорд Бензема в чемпионате Испании. Ранее в сезоне-2015/16 он забил 24 гола в 27 матчах.

В текущем сезоне Бензема провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 39 голов и сделал 13 результативных передач.