Месси вошел в список игроков "Барселоны", которые готовятся к матчу с "Реалом"

"Барселона" назвала список игроков, которые готовятся к первому матчу 1/2 Кубка Испании против "Реала". Среди них и форвард Лионель Месси.

Ранее сообщалось, что аргентинец может не сыграть из-за травмы. Сегодня он тренировался в общей группы.

По сообщениям испанских СМИ, повреждение футболиста оказалось несерьезным. Тем не менее, решение об участии в игре будет принято ближе к матчу. По данныь Mundo Deportivo, последнее слово будет за самим нападающим.

Состав "Барселоны":

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Иньяки Пенья.

Защитники: Нелсон Семеду, Стефан Лангле, Джейсон Мурильо, Жерар Пике, Жорди Альба, Томас Фермален.

Полузащитники: Иван Ракитич, Кевин-Принс Боатенг, Серхио Бускетс, Серхи Роберто, Фелиппе Коутинью, Карлес Аленья, Артур, Артуро Видаль, Малком;

Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси.

Матч "Барселона" - "Реал" начнется в 23.00 по московскому времени.