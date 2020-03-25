Месси пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выделил 1 миллион евро на борьбу с пандемией коронавируса. Как сообщает Mundo Deportivo, эта сумма будет частично разделена между больницами Барселоны и медицинским центром Аргентины, родной странцы форварда. На эти деньги эти лечебные медицинские центры смогут покупать необходимые материалы?.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 417 556 человек. Умерших — 18 596, выздоровевших — 108 302. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется