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Матч «Аталанта» — «Валенсия» не был причиной вспышки эпидемии коронавируса в Испании. Что говорят ученые

11:15
19 февраля. Милан. «Аталанта» — «Валенсия» — 4:1. Фото AFP
19 февраля. Милан. «Аталанта» — «Валенсия» — 4:1. Фото AFP
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Испанские ученые провели исследование распространения эпидемии коронавируса по стране, сообщает EL Pais.

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Это исследование опровергло теорию, что причиной резкой вспышки болезни в стране стал матч Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией». Ведь первый матч между командами, который прошел в Италии и на котором присутствовали около 2,5 тысяч испанских болельщиков, состоялся через неделю после тех дат, когда в стране уже были выявлены положительные анализы на наличие коронавируса.

Более того, в Мадриде первые случаи заражения датируются 14 февраля. Испанские специалисты пришли к этому выводу после изучения почти 1,6 тысяч геномов коронавируса.

Директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве королевства Фернандо Симон 23 февраля заверял, что «в Испании нет вируса, заболевание не распространяется». К тому моменту в стране были обнаружены лишь двое инфицированных, оба уже вылечились.

Как считает вирусолог Хосе Альками, «в Испании не было одного «нулевого пациента».

— Согласно информации, которая имеется на сегодня, мы полагаем, что вирус попал в Испанию как минимум 15 различными путями, — добавил генетик Фернандо Гонсалес Канделас.

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в королевстве было выявлено 219 764 случая заражения коронавирусом, 22 524 пациента умерли.

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