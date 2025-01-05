«Атлетик» в Кубке Испании обыграл команду из четвертого дивизиона в серии пенальти

«Атлетик» в матче 1/16 финала Кубка Испании на выезде в серии пенальти обыграл «Логроньес» из четвертого по силе дивизиона страны.

Основное время и овертайм завершились со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались гости — 4:3.

Соперник «Атлетика» по 1/8 финала станет известен после жеребьевки.