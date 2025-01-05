«Атлетико» обыграл «Марбелью» в Кубке Испании, Гризманн забил единственный гол

«Атлетико» в матче 1/16 финала Кубка Испании на выезде обыграл «Марбелью» со счетом 1:0.

Единственный гол на 16-й минуте в ворота команды из третьего по значимости дивизиона забил Антуан Гризманн.

Соперник «Атлетико» по 1/8 финала станет известен после жеребьевки.