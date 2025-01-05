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«Атлетико» обыграл «Марбелью» в Кубке Испании, Гризманн забил единственный гол

Сергей Разин
корреспондент
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«Атлетико» в матче 1/16 финала Кубка Испании на выезде обыграл «Марбелью» со счетом 1:0.

Единственный гол на 16-й минуте в ворота команды из третьего по значимости дивизиона забил Антуан Гризманн.

Соперник «Атлетико» по 1/8 финала станет известен после жеребьевки.

Испания. Кубок. 1/16 финала
04 янв, 23:30. La Rosaleda (Малага)
Марбелья
0:1
Атлетико

ФК Атлетико
ФК Марбелья
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«Барселона» разгромила «Барбастро» в Кубке Испании
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 13 4 2 43-19 43
2
 Атлетико 18 12 5 1 33-12 41
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
8
 Жирона 18 7 4 7 26-25 25
9
 Бетис 18 6 7 5 21-22 25
10
 Осасуна 18 6 7 5 23-27 25
11
 Сельта 18 7 3 8 27-28 24
12
 Лас-Пальмас 18 6 4 8 23-27 22
13
 Севилья 18 6 4 8 20-27 22
14
 Р. Вальекано 18 5 7 6 20-21 22
15
 Леганес 18 4 6 8 17-28 18
16
 Алавес 18 4 5 9 21-30 17
17
 Хетафе 18 3 7 8 11-15 16
18
 Эспаньол 18 4 3 11 16-30 15
19
 Вальядолид 18 3 3 12 12-37 12
20
 Валенсия 18 2 6 10 17-28 12
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3.12 21:00
Мальорка – Барселона
 1 : 5
4.12 23:00
Атлетик – Реал
 2 : 1
10.01 23:00
Р. Вальекано – Сельта
 - : -
11.01 16:00
Алавес – Жирона
 - : -
11.01 18:15
Вальядолид – Бетис
 - : -
11.01 20:30
Эспаньол – Леганес
 - : -
11.01 23:00
Севилья – Валенсия
 - : -
12.01 16:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 - : -
12.01 18:15
Атлетико – Осасуна
 - : -
13.01 23:00
Р. Сосьедад – Вильярреал
 - : -
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Барселона

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Килиан Мбаппе

Реал

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П
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Ламин Ямаль

Барселона

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Рафинья

Барселона

 6
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Джуд Беллингем

Реал

 5
И К Ж
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Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
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 15 1 6
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Реал

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