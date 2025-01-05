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Сегодня, 12:04

Ольмо и Виктор разочарованы отказом в регистрации на вторую половину сезона ла лиги

Сергей Ярошенко
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Дани Ольмо.
Фото Global Look Press

Игроки «Барселоны» Даниэль Ольмо и Пау Виктор остались разочарованы решением ла лиги и Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отказать каталонцам в регистрации футболистов на вторую часть сезона, сообщает Carrusel Deportivo.

По данным источника, испанцы чувствуют себя обманутыми, потому что в клубе им сказали, что документция была отправлена в срок и что все вопросы с ла лигой и RFEF решены.

«Барселона» намерена обратиться в Высший спортивный совет Испании (CSD) или в арбитражный суд по данному делу. В случае если ситуация решится не в пользу сине-гранатовых, футболисты станут свободными агентами и покинут клуб бесплатно.

В этом сезоне на счету 26-летнего Ольмо шесть голов и одна результативная передача в 15 матчах во всех турнирах. В активе 18-летнего Виктора два гола и один ассист в 17 матчах.

Футбол
ФК Барселона
Дани Ольмо
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Атлетик» в Кубке Испании обыграл команду из четвертого дивизиона в серии пенальти
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 13 4 2 43-19 43
2
 Атлетико 18 12 5 1 33-12 41
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
8
 Жирона 18 7 4 7 26-25 25
9
 Бетис 18 6 7 5 21-22 25
10
 Осасуна 18 6 7 5 23-27 25
11
 Сельта 18 7 3 8 27-28 24
12
 Лас-Пальмас 18 6 4 8 23-27 22
13
 Севилья 18 6 4 8 20-27 22
14
 Р. Вальекано 18 5 7 6 20-21 22
15
 Леганес 18 4 6 8 17-28 18
16
 Алавес 18 4 5 9 21-30 17
17
 Хетафе 18 3 7 8 11-15 16
18
 Эспаньол 18 4 3 11 16-30 15
19
 Вальядолид 18 3 3 12 12-37 12
20
 Валенсия 18 2 6 10 17-28 12
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3.12 21:00
Мальорка – Барселона
 1 : 5
4.12 23:00
Атлетик – Реал
 2 : 1
10.01 23:00
Р. Вальекано – Сельта
 - : -
11.01 16:00
Алавес – Жирона
 - : -
11.01 18:15
Вальядолид – Бетис
 - : -
11.01 20:30
Эспаньол – Леганес
 - : -
11.01 23:00
Севилья – Валенсия
 - : -
12.01 16:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 - : -
12.01 18:15
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Барселона

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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

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Ламин Ямаль

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Рафинья

Барселона

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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

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И К Ж
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Мальорка

 14 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

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