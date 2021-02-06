Куман попросил Месси остаться в «Барселоне»

На пресс-конференции перед поездкой на 22-го тура с «Бетисом» главный тренер «Барселоны» Роналд Куман заявил о желании сохранить нападающего Лионеля Месси в составе.

«Я думаю, только сам Лео должен решать, как сложится его будущее. Весь клуб и я как тренер хотим, чтоб Месси остался в «Барсе» еще на долгие годы. — приводит слова Кумана Sky Sports. — Он дает нам качество на поле и улучшает моральное состояние команды, однако будущее Лео в его руках».

33-летний аргентинец находится в системе «Барселоны» уже 20 лет. Его контракт с клубом истекает летом 2021 года. В СМИ неоднократно появлялись слухи об уходе Месси из команды.

В конце января в издании El Mundo Deportivo появилась информация о контракте форварда на 555 миллионов евро, который он заключил в 2017 году. По данным СМИ, Месси был возмущен публикацией конфиденциальных данных и рассматривает вариант ухода из клуба