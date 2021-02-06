Зидан уверен, что «Реал» до конца будет бороться за чемпионство

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о победе над «Уэской» (2:1) в чемпионате Испании. Также он уверен, что команда будет до конца бороться за чемпионский титул.

«Я очень доволен не только победой, но и игрой, нашим характером, — цитирует специалиста AS 6 февраля. — Сегодня очень важно было победить, чтобы продолжить борьбу (за чемпионство — Прим. «СЭ»). Победа была очень важна.

Мы потеряли семь или восемь очень важных игроков, с учетом операции нашего капитана (Серхио Рамоса — Прим. «СЭ»). Это не оправдание, это то, что есть. Сегодня было важно победить и показать характер. Теперь мы будем восстанавливаться и думать о матче во вторник (с «Хетафе» — Прим. «СЭ»).

Команда будет биться, мы никогда не опускаем руки, особенно в трудные времена. Будем бороться до конца. Сейчас мы вторые, и мы хотим большего».

«Реал» занимает второе место в чемпионате Испании, имея в активе 43 очка. У лидирующего «Атлетико» 50 очков и два матча в запасе.