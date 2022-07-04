Кристенсен подписал контракт с «Барселоной» до 2026 года
Защитник Андреас Кристенсен официально стал новичком «Барселоны». Он заключил контракт до 2026 года, сообщает сайт каталонского клуба.
Сумма отступных за 26-летнего датского футболиста составляет 500 миллионов евро.
Кристенсен выступал за «Челси» с 2012 года. В составе команды он выиграл Кубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира.
Этим летом он покинул лондонский клуб в статусе свободного агента.
Ранее «Барселона» объявила о переходе полузащитника Франка Кессье на правах свободного агента.
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13
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|0
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|0
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14
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
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|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
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|0
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|0
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19
|Вальядолид
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
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|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
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Бетис – Эльче
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