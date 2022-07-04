Кристенсен подписал контракт с «Барселоной» до 2026 года

Защитник Андреас Кристенсен официально стал новичком «Барселоны». Он заключил контракт до 2026 года, сообщает сайт каталонского клуба.

Сумма отступных за 26-летнего датского футболиста составляет 500 миллионов евро.

Кристенсен выступал за «Челси» с 2012 года. В составе команды он выиграл Кубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира.

Этим летом он покинул лондонский клуб в статусе свободного агента.

Ранее «Барселона» объявила о переходе полузащитника Франка Кессье на правах свободного агента.