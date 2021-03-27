Пуйоль вернется в «Барселону» для создания социальных проектов

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль вернется в клуб, за который играл всю карьеру, сообщает телеканал TV3.

42-летний футболист не будет заниматься спортивными вопросами команды, а примет участие в создании социальных проектов в фонде «Барселоны».

«Пуйоль и его жена задумали множество проектов и хотели бы осуществить их вместе с «Барсой». Не знаю, возглавит ли он сам фонд, но он будет заниматься проектами в рамках фонда.

Пуйоль занимается благотворительными проектами, и Лапорта ему всецело доверяет», – сообщил Twitter программы Onze на телеканале TV3.

? PUYOL TORNAR? AL BAR?A

?? @OriolDomenech:



? "No entrar? a formar part de la parcel·la esportiva, sin? que ho far? a trav?s de la Fundaci? del club"



? "Ell i la seva dona tenen molts projectes pensats i els agradaria dur-los a terme amb el Bar?a"#OnzeE3 pic.twitter.com/6G56QjkY7v – Onze (@OnzeTv3) March 23, 202

Карлес Пуйоль всю карьеру провел в «Барселоне» и был капитаном команды с 2004 по 2014 год. На счету спортсмена шесть титулов чемпиона Испании, два Кубка Испании, шесть Суперкубков Испании и три Лиги чемпионов УЕФА.