Пуйоль вернется в «Барселону» для создания социальных проектов
Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль вернется в клуб, за который играл всю карьеру, сообщает телеканал TV3.
42-летний футболист не будет заниматься спортивными вопросами команды, а примет участие в создании социальных проектов в фонде «Барселоны».
«Пуйоль и его жена задумали множество проектов и хотели бы осуществить их вместе с «Барсой». Не знаю, возглавит ли он сам фонд, но он будет заниматься проектами в рамках фонда.
Пуйоль занимается благотворительными проектами, и Лапорта ему всецело доверяет», – сообщил Twitter программы Onze на телеканале TV3.
Карлес Пуйоль всю карьеру провел в «Барселоне» и был капитаном команды с 2004 по 2014 год. На счету спортсмена шесть титулов чемпиона Испании, два Кубка Испании, шесть Суперкубков Испании и три Лиги чемпионов УЕФА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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