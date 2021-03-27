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Пуйоль вернется в «Барселону» для создания социальных проектов

09:50
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Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль вернется в клуб, за который играл всю карьеру, сообщает телеканал TV3.

42-летний футболист не будет заниматься спортивными вопросами команды, а примет участие в создании социальных проектов в фонде «Барселоны».

«Пуйоль и его жена задумали множество проектов и хотели бы осуществить их вместе с «Барсой». Не знаю, возглавит ли он сам фонд, но он будет заниматься проектами в рамках фонда.

Пуйоль занимается благотворительными проектами, и Лапорта ему всецело доверяет», – сообщил Twitter программы Onze на телеканале TV3.

Карлес Пуйоль всю карьеру провел в «Барселоне» и был капитаном команды с 2004 по 2014 год. На счету спортсмена шесть титулов чемпиона Испании, два Кубка Испании, шесть Суперкубков Испании и три Лиги чемпионов УЕФА.

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