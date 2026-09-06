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«Алавес» разгромил «Осасуну» и поднялся на второе место в Ла лиге, Бойе сделал хет-трик

«Алавес» дома разгромил «Осасуну» в матче 4-го тура Ла лиги — 5:2.

У хозяев отметился хет-триком Лукас Бойе, по одному голу у Мариано Диаса и Пабло Ибаньеса. У гостей дважды забил Анте Будимир.

«Алавес» поднялся на второе место в турнирной таблице Ла лиги-2026/27 с 10 очками. «Осасуна» идет на седьмой строчке с 7 очками.

Чемпионат Испании. Ла лига. 4-й тур.
06 сентября, 19:30. Мендисорроса (Витория)
Алавес
5:2
Осасуна

В параллельном матче «Малага» на своем поле сыграла вничью с «Леванте» — 0:0.

«Малага» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 2 очками, «Леванте» идет на десятой строчке с 5 очками.

Чемпионат Испании. Ла лига. 4-й тур.
06 сентября, 19:30. Ла-Росаледа (Малага)
Малага
0:0
Леванте

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ФК Алавес
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«Севилья» вдесятером не удержала победу над «Эспаньолом» в Ла лиге
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 4 4 0 0 17-2 12
2
 Алавес 4 3 1 0 10-3 10
3
 Бетис 4 3 0 1 5-5 9
4
 Реал 4 3 0 1 10-3 9
5
 Депортиво 4 2 2 0 8-5 8
6
 Атлетико 4 2 1 1 7-6 7
7
 Осасуна 4 2 1 1 5-6 7
8
 Севилья 3 2 0 1 6-5 6
9
 Атлетик 4 2 0 2 6-5 6
10
 Леванте 4 1 2 1 5-5 5
11
 Р. Вальекано 4 1 1 2 7-10 4
12
 Реал Сосьедад 4 1 1 2 3-6 4
13
 Расинг 4 1 1 2 7-8 4
14
 Эспаньол 3 1 0 2 5-4 3
15
 Хетафе 3 1 0 2 1-4 3
16
 Вильярреал 4 0 2 2 6-8 2
17
 Сельта 4 0 2 2 1-4 2
18
 Малага 4 0 2 2 1-7 2
19
 Эльче 3 0 1 2 3-9 1
20
 Валенсия 4 0 1 3 1-9 1
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38 тур
4.09 22:00 Бетис – Реал 1 : 0
5.09 17:15 Атлетик – Атлетико 3 : 0
5.09 19:30 Р. Вальекано – Расинг 3 : 2
5.09 22:00 Вильярреал – Депортиво 2 : 3
6.09 17:15 Валенсия – Барселона 0 : 5
6.09 19:30 Алавес – Осасуна 5 : 2
6.09 19:30 Малага – Леванте 0 : 0
6.09 22:00 Эспаньол – Севилья - : -
7.09 20:00 Хетафе – Сельта - : -
7.09 22:30 Эльче – Реал Сосьедад - : -
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Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 6
Серхио Камельо
Серхио Камельо

Райо Вальекано

 5
Лукас Бойе
Лукас Бойе

Алавес

 4
П
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 4
Мариано Диас
Мариано Диас

Алавес

 3
Унаи Лопес
Унаи Лопес

Райо Вальекано

 3
И К Ж
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 3 1 1
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 3 1 1
Фран Перес
Фран Перес

Райо Вальекано

 4 1 1
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