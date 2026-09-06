«Алавес» разгромил «Осасуну» и поднялся на второе место в Ла лиге, Бойе сделал хет-трик

«Алавес» дома разгромил «Осасуну» в матче 4-го тура Ла лиги — 5:2.

У хозяев отметился хет-триком Лукас Бойе, по одному голу у Мариано Диаса и Пабло Ибаньеса. У гостей дважды забил Анте Будимир.

«Алавес» поднялся на второе место в турнирной таблице Ла лиги-2026/27 с 10 очками. «Осасуна» идет на седьмой строчке с 7 очками.

Чемпионат Испании. Ла лига. 4-й тур.

06 сентября, 19:30. Мендисорроса (Витория)

В параллельном матче «Малага» на своем поле сыграла вничью с «Леванте» — 0:0.

«Малага» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 2 очками, «Леванте» идет на десятой строчке с 5 очками.