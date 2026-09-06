«Алавес» разгромил «Осасуну» и поднялся на второе место в Ла лиге, Бойе сделал хет-трик
«Алавес» дома разгромил «Осасуну» в матче 4-го тура Ла лиги — 5:2.
У хозяев отметился хет-триком Лукас Бойе, по одному голу у Мариано Диаса и Пабло Ибаньеса. У гостей дважды забил Анте Будимир.
«Алавес» поднялся на второе место в турнирной таблице Ла лиги-2026/27 с 10 очками. «Осасуна» идет на седьмой строчке с 7 очками.
В параллельном матче «Малага» на своем поле сыграла вничью с «Леванте» — 0:0.
«Малага» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 2 очками, «Леванте» идет на десятой строчке с 5 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|4
|4
|0
|0
|17-2
|12
|
2
|Алавес
|4
|3
|1
|0
|10-3
|10
|
3
|Бетис
|4
|3
|0
|1
|5-5
|9
|
4
|Реал
|4
|3
|0
|1
|10-3
|9
|
5
|Депортиво
|4
|2
|2
|0
|8-5
|8
|
6
|Атлетико
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
|
7
|Осасуна
|4
|2
|1
|1
|5-6
|7
|
8
|Севилья
|3
|2
|0
|1
|6-5
|6
|
9
|Атлетик
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
10
|Леванте
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|
11
|Р. Вальекано
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
12
|Реал Сосьедад
|4
|1
|1
|2
|3-6
|4
|
13
|Расинг
|4
|1
|1
|2
|7-8
|4
|
14
|Эспаньол
|3
|1
|0
|2
|5-4
|3
|
15
|Хетафе
|3
|1
|0
|2
|1-4
|3
|
16
|Вильярреал
|4
|0
|2
|2
|6-8
|2
|
17
|Сельта
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
18
|Малага
|4
|0
|2
|2
|1-7
|2
|
19
|Эльче
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|
20
|Валенсия
|4
|0
|1
|3
|1-9
|1
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.09
|22:00
|Бетис – Реал
|1 : 0
|5.09
|17:15
|Атлетик – Атлетико
|3 : 0
|5.09
|19:30
|Р. Вальекано – Расинг
|3 : 2
|5.09
|22:00
|Вильярреал – Депортиво
|2 : 3
|6.09
|17:15
|Валенсия – Барселона
|0 : 5
|6.09
|19:30
|Алавес – Осасуна
|5 : 2
|6.09
|19:30
|Малага – Леванте
|0 : 0
|6.09
|22:00
|Эспаньол – Севилья
|- : -
|7.09
|20:00
|Хетафе – Сельта
|- : -
|7.09
|22:30
|Эльче – Реал Сосьедад
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|5
|
|
Лукас Бойе
Алавес
|4
|П
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|4
|
|
Мариано Диас
Алавес
|3
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Маркос Алонсо
Сельта
|3
|1
|1
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|3
|1
|1
|
|
Фран Перес
Райо Вальекано
|4
|1
|1
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