Флик: «Родри — невероятен. Не только на поле, но и в раздевалке»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал дебют полузащитника Родри в стартовом составе команды.
В матче чемпионата Испании с «Валенсией» (5:0) Родри был заменен на 62-й минуте.
«Мы рады, что он в нашей команде. Видно, что все, что он делает с мячом, на поле, имеет смысл. Это также дает команде структуру в атаке с мячом, но и без мяча тоже. Но Берналь тоже отлично справляется. Для него это хорошая ситуация. Если он правильно использует эту возможность, он будет прогрессировать и становиться лучше и лучше.
Это то, чего мы хотим и от этого трансфера. Родри — невероятен. Не только на поле, но и в раздевалке — абсолютный лидер. Хорошо, что он у нас есть», — сказал немецкий тренер на пресс-конференции.
30-летний испанец Родри перешел в «Барселону» в августе 2026 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2030 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|4
|4
|0
|0
|17-2
|12
|
2
|Алавес
|4
|3
|1
|0
|10-3
|10
|
3
|Бетис
|4
|3
|0
|1
|5-5
|9
|
4
|Реал
|4
|3
|0
|1
|10-3
|9
|
5
|Депортиво
|4
|2
|2
|0
|8-5
|8
|
6
|Атлетико
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
|
7
|Осасуна
|4
|2
|1
|1
|5-6
|7
|
8
|Реал Сосьедад
|5
|2
|1
|2
|6-8
|7
|
9
|Севилья
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
|
10
|Атлетик
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
11
|Леванте
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|
12
|Р. Вальекано
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Хетафе
|4
|1
|1
|2
|2-5
|4
|
14
|Эспаньол
|4
|1
|1
|2
|6-5
|4
|
15
|Расинг
|4
|1
|1
|2
|7-8
|4
|
16
|Сельта
|5
|0
|3
|2
|2-5
|3
|
17
|Вильярреал
|4
|0
|2
|2
|6-8
|2
|
18
|Малага
|4
|0
|2
|2
|1-7
|2
|
19
|Эльче
|4
|0
|1
|3
|5-12
|1
|
20
|Валенсия
|4
|0
|1
|3
|1-9
|1
|11.09
|22:00
|Севилья – Валенсия
|- : -
|12.09
|15:00
|Расинг – Алавес
|- : -
|12.09
|17:15
|Осасуна – Эспаньол
|- : -
|12.09
|19:30
|Атлетик – Эльче
|- : -
|12.09
|22:00
|Реал – Р. Вальекано
|- : -
|13.09
|15:00
|Сельта – Малага
|- : -
|13.09
|17:15
|Леванте – Барселона
|- : -
|13.09
|19:30
|Хетафе – Депортиво
|- : -
|13.09
|22:00
|Реал Сосьедад – Атлетико
|- : -
|14.09
|22:00
|Вильярреал – Бетис
|- : -
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|5
|
|
Лукас Бойе
Алавес
|4
|П
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|4
|
|
Мариано Диас
Алавес
|3
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Маркос Алонсо
Сельта
|4
|1
|2
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|3
|1
|1
|
|
Фран Перес
Райо Вальекано
|4
|1
|1