Флик: «Родри — невероятен. Не только на поле, но и в раздевалке»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал дебют полузащитника Родри в стартовом составе команды.

В матче чемпионата Испании с «Валенсией» (5:0) Родри был заменен на 62-й минуте.

«Мы рады, что он в нашей команде. Видно, что все, что он делает с мячом, на поле, имеет смысл. Это также дает команде структуру в атаке с мячом, но и без мяча тоже. Но Берналь тоже отлично справляется. Для него это хорошая ситуация. Если он правильно использует эту возможность, он будет прогрессировать и становиться лучше и лучше.

Это то, чего мы хотим и от этого трансфера. Родри — невероятен. Не только на поле, но и в раздевалке — абсолютный лидер. Хорошо, что он у нас есть», — сказал немецкий тренер на пресс-конференции.

30-летний испанец Родри перешел в «Барселону» в августе 2026 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2030 года.