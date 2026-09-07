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Флик: «Родри — невероятен. Не только на поле, но и в раздевалке»

Флик: «Родри — невероятен. Не только на поле, но и в раздевалке»

Павел Лопатко

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал дебют полузащитника Родри в стартовом составе команды.

В матче чемпионата Испании с «Валенсией» (5:0) Родри был заменен на 62-й минуте.

«Мы рады, что он в нашей команде. Видно, что все, что он делает с мячом, на поле, имеет смысл. Это также дает команде структуру в атаке с мячом, но и без мяча тоже. Но Берналь тоже отлично справляется. Для него это хорошая ситуация. Если он правильно использует эту возможность, он будет прогрессировать и становиться лучше и лучше.

Это то, чего мы хотим и от этого трансфера. Родри — невероятен. Не только на поле, но и в раздевалке — абсолютный лидер. Хорошо, что он у нас есть», — сказал немецкий тренер на пресс-конференции.

30-летний испанец Родри перешел в «Барселону» в августе 2026 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2030 года.

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Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
ФК Барселона
Ханс Флик
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 4 4 0 0 17-2 12
2
 Алавес 4 3 1 0 10-3 10
3
 Бетис 4 3 0 1 5-5 9
4
 Реал 4 3 0 1 10-3 9
5
 Депортиво 4 2 2 0 8-5 8
6
 Атлетико 4 2 1 1 7-6 7
7
 Осасуна 4 2 1 1 5-6 7
8
 Реал Сосьедад 5 2 1 2 6-8 7
9
 Севилья 4 2 1 1 7-6 7
10
 Атлетик 4 2 0 2 6-5 6
11
 Леванте 4 1 2 1 5-5 5
12
 Р. Вальекано 4 1 1 2 7-10 4
13
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
14
 Эспаньол 4 1 1 2 6-5 4
15
 Расинг 4 1 1 2 7-8 4
16
 Сельта 5 0 3 2 2-5 3
17
 Вильярреал 4 0 2 2 6-8 2
18
 Малага 4 0 2 2 1-7 2
19
 Эльче 4 0 1 3 5-12 1
20
 Валенсия 4 0 1 3 1-9 1
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11.09 22:00 Севилья – Валенсия - : -
12.09 15:00 Расинг – Алавес - : -
12.09 17:15 Осасуна – Эспаньол - : -
12.09 19:30 Атлетик – Эльче - : -
12.09 22:00 Реал – Р. Вальекано - : -
13.09 15:00 Сельта – Малага - : -
13.09 17:15 Леванте – Барселона - : -
13.09 19:30 Хетафе – Депортиво - : -
13.09 22:00 Реал Сосьедад – Атлетико - : -
14.09 22:00 Вильярреал – Бетис - : -
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Алавес

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Энтони Гордон

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Мариано Диас

Алавес

 3
Унаи Лопес
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Райо Вальекано

 3
И К Ж
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 4 1 2
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 3 1 1
Фран Перес
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Райо Вальекано

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