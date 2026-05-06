Источник: Моуринью выдвинул десять требований для работы в «Реале»
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью согласен возглавить «Реал» только при выполнении всех его условий, сообщает ESdiario.
По информации источника, 63-летний португалец выдвинул 10 требований заинтересованному в его назначении руководству мадридского клуба. Главные из них — двухлетний контракт, полный контроль над составом и расставание с семью футболистами, включая Давида Алабу, Дани Карвахаля и Франа Гонсалеса. Также специалист хочет забрать с собой свой тренерский штаб из «Бенфики», но не против сохранить нынешнего тренера Альваро Арбелоа. При этом Моуринью требует убрать специалиста по физподготовке Антонио Пинтуса на фоне количества травм игроков «сливочных» в последние сезоны.
Также в списке требований Моуринью — отсутствие летних турне по США и Азии, прямой контакт с президентом Флорентино Пересом и второе медицинское мнение по травмам игроков.
Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. За это время мадридцы выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
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|И
|В
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1
|Барселона
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2
|Реал
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|0
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|0-0
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3
|Вильярреал
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|0-0
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4
|Атлетико
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|0
|0
|0-0
|0
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5
|Бетис
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Валенсия
|0
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|0
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|0-0
|0
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10
|Р. Сосьедад
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Расинг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Депортиво
|0
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|0
|0-0
|0
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20
|Малага
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|0
|0-0
|0
|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -
Судейство