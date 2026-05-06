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6 мая, 17:08

Источник: Моуринью выдвинул десять требований для работы в «Реале»

Алина Савинова
Жозе Моуринью.
Фото Getty Images

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью согласен возглавить «Реал» только при выполнении всех его условий, сообщает ESdiario.

По информации источника, 63-летний португалец выдвинул 10 требований заинтересованному в его назначении руководству мадридского клуба. Главные из них — двухлетний контракт, полный контроль над составом и расставание с семью футболистами, включая Давида Алабу, Дани Карвахаля и Франа Гонсалеса. Также специалист хочет забрать с собой свой тренерский штаб из «Бенфики», но не против сохранить нынешнего тренера Альваро Арбелоа. При этом Моуринью требует убрать специалиста по физподготовке Антонио Пинтуса на фоне количества травм игроков «сливочных» в последние сезоны.

Также в списке требований Моуринью — отсутствие летних турне по США и Азии, прямой контакт с президентом Флорентино Пересом и второе медицинское мнение по травмам игроков.

Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. За это время мадридцы выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

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Футбол
ФК Реал
Жозе Моуринью
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2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
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17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
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