Источник: Моуринью выдвинул десять требований для работы в «Реале»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью согласен возглавить «Реал» только при выполнении всех его условий, сообщает ESdiario.

По информации источника, 63-летний португалец выдвинул 10 требований заинтересованному в его назначении руководству мадридского клуба. Главные из них — двухлетний контракт, полный контроль над составом и расставание с семью футболистами, включая Давида Алабу, Дани Карвахаля и Франа Гонсалеса. Также специалист хочет забрать с собой свой тренерский штаб из «Бенфики», но не против сохранить нынешнего тренера Альваро Арбелоа. При этом Моуринью требует убрать специалиста по физподготовке Антонио Пинтуса на фоне количества травм игроков «сливочных» в последние сезоны.

Также в списке требований Моуринью — отсутствие летних турне по США и Азии, прямой контакт с президентом Флорентино Пересом и второе медицинское мнение по травмам игроков.

Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. За это время мадридцы выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

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