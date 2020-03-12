Чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса

Чемпионат Испании приостановлен на неопределенный срок. Это связано с ситуацией с коронавирусом.

Сообщается, что как минимум матчи ближайших двух туров чемпионата Испании в двух высших дивизионах не состоятся в запланированные ранее сроки. Игры в низших дивизионах ранее уже были отменены.

О возобновлении соревнований будет сообщено дополнительно. Ранее из-за пандемии коронавируса был приостановлен чемпионат Италии. В других странах будут проводить матчи без зрителей.