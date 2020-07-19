Болельщики «Реала» считают Бэйла худшим игроком сезона

Болельщики «Реала» на сайте Marca определили лучших игроков сезона. Мадридцы выиграли чемпионат Испании. Первое место в голосовании занял Карим Бензема. Далее расположились Серхио Рамос и Тибо Куртуа.

Последнее место занял Гарет Бэйл, у которого напряженный отношения с главным тренером команды Зинедином Зиданом. Также его неоднократно освистывали болельщики. Предпоследний — Хамес Родригес.

20-е место занял Эден Азар, на 22-й позиции Лука Йович.