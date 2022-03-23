Гарет Бэйл летом покинет «Реал»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл летом покинет испанский клуб в статусе свободного агента.

«Я пока не думал о следующем клубе. Ведь это может только начать плодить новые слухи. Поэтому пока не занимался этим», — приводит слова Бэйла в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что 32-летний валлиец не попал в заявку мадридского клуба на матч 29-го тура ла лиги против «Барселоны» (0:4) из-за травмы спины. При этом полузащитник был вызван в сборную Уэльса, где тренируется без ограничений.

В нынешнем сезоне Бэйл принял участие в 5 матчах за мадридцев и забил 1 мяч. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.