«Барселона» проиграла дома «Реалу Сосьедад» впервые за 32 года
«Барселона» дома проиграла «Реалу Сосьедад» в матче 35-го тура чемпионата Испании — 1:2.
Сине-гранатовые уступили бело-голубым впервые с апреля 2016 года. Помимо этого, поражение каталонцев на «Камп Ноу» от баскского клуба стало первым с мая 1991 года.
«Барселона» с 85 очками досрочно обеспечила себе золотые медали чемпионата Испании. «Реал Сосьедад» с 65 очками закрепился на 4-м месте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|35
|27
|4
|4
|65-15
|85
|
2
|Реал
|34
|22
|5
|7
|70-32
|71
|
3
|Атлетико
|34
|21
|6
|7
|60-27
|69
|
4
|Р. Сосьедад
|35
|19
|8
|8
|47-32
|65
|
5
|Вильярреал
|35
|18
|6
|11
|54-36
|60
|
6
|Бетис
|34
|16
|7
|11
|43-38
|55
|
7
|Атлетик
|35
|14
|8
|13
|46-39
|50
|
8
|Жирона
|35
|13
|9
|13
|55-50
|48
|
9
|Осасуна
|34
|13
|8
|13
|32-36
|47
|
10
|Севилья
|34
|13
|8
|13
|44-49
|47
|
11
|Р. Вальекано
|34
|12
|10
|12
|41-45
|46
|
12
|Мальорка
|35
|12
|8
|15
|33-40
|44
|
13
|Альмерия
|35
|11
|6
|18
|46-61
|39
|
14
|Сельта
|35
|10
|9
|16
|40-50
|39
|
15
|Кадис
|35
|9
|11
|15
|28-50
|38
|
16
|Валенсия
|34
|10
|7
|17
|38-41
|37
|
17
|Вальядолид
|35
|10
|5
|20
|30-62
|35
|
18
|Хетафе
|35
|8
|11
|16
|31-44
|35
|
19
|Эспаньол
|34
|7
|10
|17
|42-60
|31
|
20
|Эльче
|35
|4
|8
|23
|27-65
|20
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.05
|22:00
|
Кадис – Вальядолид
|2 : 0
|20.05
|15:00
|
Жирона – Вильярреал
|1 : 2
|20.05
|17:15
|
Атлетик – Сельта
|2 : 1
|20.05
|19:30
|
Альмерия – Мальорка
|3 : 0
|20.05
|19:30
|
Хетафе – Эльче
|1 : 1
|20.05
|22:00
|
Барселона – Р. Сосьедад
|1 : 2
|21.05
|15:00
|
Р. Вальекано – Эспаньол
|- : -
|21.05
|17:15
|
Атлетико – Осасуна
|- : -
|21.05
|19:30
|
Валенсия – Реал
|- : -
|21.05
|22:00
|
Севилья – Бетис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|22
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|15
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|24
|3
|3
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|20
|3
|2
|
|
Флориан Лежен
Райо Вальекано
|29
|2
|4
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