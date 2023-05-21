«Барселона» проиграла дома «Реалу Сосьедад» впервые за 32 года

«Барселона» дома проиграла «Реалу Сосьедад» в матче 35-го тура чемпионата Испании — 1:2.

Сине-гранатовые уступили бело-голубым впервые с апреля 2016 года. Помимо этого, поражение каталонцев на «Камп Ноу» от баскского клуба стало первым с мая 1991 года.

«Барселона» с 85 очками досрочно обеспечила себе золотые медали чемпионата Испании. «Реал Сосьедад» с 65 очками закрепился на 4-м месте.