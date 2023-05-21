Хави о чемпионстве «Барсы»: «Это не титул имени Хави, а результат командной работы»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся на посту наставника сине-гранатовых.

«Тренеру втрое тяжелее, чем игроку, потому что болельщики считают тебя ответственным за все. Теперь они говорят, что это чемпионство имени Хави. Но это результат командной работы.

Чемпионство для меня очень важно. Я знал, что будет трудно, но мне очень хотелось выиграть, и в итоге мое упорство принесло плоды. Но вот поражение в Лиге чемпионов было очень неприятным.

Порой кажется, что в «Барселоне» очень жестокая среда. Когда все хорошо — они недовольны, когда все плохо — радуются», — цитирует Хави Marca.

Испанский специалист признался, что старается не реагировать на критику, но порой она доходит до членов его семьи.

«[Критика доходит] до моих родителей, до моей жены, до детей в школе… Я дома, я местный, и в таком случае страдать приходится втрое больше», — сказал он.

«Барселона» с 85 очками досрочно обеспечила себе чемпионство в ла лиге. Каталонский клуб в 27-й раз стал чемпионом Испании.