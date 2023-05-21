«Реал» попытается подписать Ришарлисона

«Реал» заинтересован в нападающем «Тоттенхэма» Ришарлисоне, сообщает Defensa Central.

По данным источника, главный тренер мадридцев Карло Анчелотти, знакомый с 26-летним бразильцем по работе в «Эвертоне», хотел бы видеть футболиста в составе «Королевского клуба».

В сезоне-2022/23 Ришарлисон забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи в 34 матчах за «Тоттенхэм». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 55 миллионов евро.