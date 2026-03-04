Бальде получил травму в матче с «Атлетико»

Защитник «Барселоны» Алехандро Бальде получил травму в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании с «Атлетико».

На 71-й минуте его заменили на Рональда Араухо. Покидая поле Бальде вытирал слезы футболкой. 22-летний испанец появился на поле на 13-й минуте встречи, заменив травмированного Жюля Кунде.

Первый матч между командами завершился победой «Атлетико» со счетом 4:0.

Кубок Испании. 1/2 финала.

03 марта, 23:00. Камп Ноу (Барселона)

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