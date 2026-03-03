«Барселона» обыгрывает «Атлетико» после первого тайма

«Барселона» забила два гола в первом тайме ответного матча 1/2 финала Кубка Испании с «Атлетико» — 2:0. Игра проходит на стадионе «Камп Ноу».

Голами отличились Марк Берналь и Рафинья, который забил с 11-метрового удара.

На 13-й минуте защитник «Барселоны» Жюль Кунде был заменен из-за травмы.

В первом полуфинальном матче между командами «Атлетико» одержал победу со счетом 4:0.