«Барселона» забила третий гол в ответном матче с «Атлетико»

«Барселона» увеличила преимущество в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании с «Атлетико».

На 72-й минуте забил полузащитник Марк Берналь и сделал счет 3:0. 18-летний испанец отправил мяч в сетку ворот мадридской команды после передачи защитника Жоау Канселу. Для него это втрой гол в этой встрече.

Первый матч между командами завершился победой «Атлетико» со счетом 4:0.

Кубок Испании. 1/2 финала.

03 марта, 23:00. Камп Ноу (Барселона)

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