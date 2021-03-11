Азар вернулся в общую группу «Реала»

Полузащитник «Реала» Эден Азар восстановился после травмы и вернулся в общую группу команды, сообщает Mundo Deportivo. Футболист пропустил из-за повреждения более месяца.

Таким образом, Азар сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой». Встреча команд состоится 16 марта и начнется в 23.00 по московскому времени. Первый матч команд завершился победой мадридского клуба — 0:1.