Андрей Тихонов: «Мечта Смолова сбылась»
17:14
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о перспективах Федора Смолова в ла лиге.
— Сбылось то, о чем Смолов мечтал в последние годы, — заявил Тихонов. — Федор перешел в «Сельту» и теперь играет в одном из лучших чемпионатов.
— У него есть шансы сыграть на чемпионате Европы?
— Все зависит от него. «Реалу» забил. Надо дальше забивать. Тогда все будет нормально. (Евгений Белоусов)
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...