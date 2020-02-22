Андрей Тихонов: «Мечта Смолова сбылась»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о перспективах Федора Смолова в ла лиге.

— Сбылось то, о чем Смолов мечтал в последние годы, — заявил Тихонов. — Федор перешел в «Сельту» и теперь играет в одном из лучших чемпионатов.

— У него есть шансы сыграть на чемпионате Европы?

— Все зависит от него. «Реалу» забил. Надо дальше забивать. Тогда все будет нормально. (Евгений Белоусов)