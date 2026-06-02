Рикельме планирует назначить Рауля спортивным директором «Реала» в случае победы на президентских выборах

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме в случае своей победы намерен назначить спортивным директором Рауля.

«Да, это уже решенный вопрос. Он испанец. Для этого проекта и в той ситуации, в которой находится клуб, мы должны вернуться к тем ценностям, к этому ДНК. Это должна быть легенда «Реала» в сопровождении великих профессионалов. Кто-то, кто сыграл за «Реал» более 740 матчей, 16 сезонов, забил более 300 голов... Нет никого, кто знал бы «белый дом» лучше. И этот человек — тот, кого мы выбрали. Нет никого более подходящего для этой должности, чем он», — цитирует бизнесмена Cadena SER.

По словам Рикельме, он уже убедил Рауля согласиться на его предложение. Экс-футболисту 48 лет. До лета 2025 года он работал главным тренером «Реал Мадрид Кастилья».

Ранее издание OK Diario сообщило, что Рикельме в случае его победы намерен добиться назначения главным тренером команды Микеля Артеты.

Выборы пройдут 7 июня.

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