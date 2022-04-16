«Алавес» с минимальным счетом победил «Райо Вальекано»

«Алавес» с минимальным счетом победил «Райо Вальекано» в матче 32-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Отметим, что гости заканчивали встречу в меньшинстве.

«Алавес» прервал серию из четырех поражений подряд. Команда одержала лишь шестую победу в сезоне и продолжает находиться в зоне вылета: 19-е место и 25 очков.

«Райо Вальекано» идет на 14-м месте (34 очка).