«Алавес» с минимальным счетом победил «Райо Вальекано»
«Алавес» с минимальным счетом победил «Райо Вальекано» в матче 32-го тура чемпионата Испании — 1:0.
Отметим, что гости заканчивали встречу в меньшинстве.
«Алавес» прервал серию из четырех поражений подряд. Команда одержала лишь шестую победу в сезоне и продолжает находиться в зоне вылета: 19-е место и 25 очков.
«Райо Вальекано» идет на 14-м месте (34 очка).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|31
|22
|6
|3
|63-26
|72
|
2
|Барселона
|30
|17
|9
|4
|60-31
|60
|
3
|Севилья
|31
|16
|12
|3
|44-22
|60
|
4
|Атлетико
|31
|17
|6
|8
|57-38
|57
|
5
|Бетис
|32
|17
|6
|9
|56-37
|57
|
6
|Р. Сосьедад
|32
|15
|10
|7
|32-30
|55
|
7
|Вильярреал
|31
|12
|10
|9
|49-30
|46
|
8
|Атлетик
|31
|11
|12
|8
|36-30
|45
|
9
|Валенсия
|31
|10
|12
|9
|43-44
|42
|
10
|Осасуна
|31
|11
|8
|12
|31-40
|41
|
11
|Эспаньол
|31
|10
|9
|12
|36-42
|39
|
12
|Сельта
|31
|9
|9
|13
|34-35
|36
|
13
|Эльче
|32
|9
|8
|15
|35-44
|35
|
14
|Р. Вальекано
|31
|9
|7
|15
|32-38
|34
|
15
|Хетафе
|31
|7
|11
|13
|28-35
|32
|
16
|Гранада
|31
|6
|11
|14
|35-52
|29
|
17
|Мальорка
|32
|7
|8
|17
|27-53
|29
|
18
|Кадис
|31
|5
|13
|13
|26-43
|28
|
19
|Алавес
|32
|6
|7
|19
|25-53
|25
|
20
|Леванте
|31
|4
|10
|17
|35-61
|22
Результаты / календарь
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38 тур
|15.04
|22:00
|
Р. Сосьедад – Бетис
|0 : 0
|16.04
|15:00
|
Эльче – Мальорка
|3 : 0
|16.04
|17:15
|
Алавес – Р. Вальекано
|1 : 0
|16.04
|19:30
|
Валенсия – Осасуна
|- : -
|16.04
|22:00
|
Хетафе – Вильярреал
|- : -
|17.04
|15:00
|
Гранада – Леванте
|- : -
|17.04
|17:15
|
Атлетико – Эспаньол
|- : -
|17.04
|19:30
|
Атлетик – Сельта
|- : -
|17.04
|22:00
|
Севилья – Реал
|- : -
|18.04
|22:00
|
Барселона – Кадис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|24
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|14
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|14
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Жорди Альба
Барселона
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|26
|2
|4
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|25
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|21
|1
|6
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