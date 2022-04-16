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Сегодня, 19:14

«Алавес» с минимальным счетом победил «Райо Вальекано»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Алавес» с минимальным счетом победил «Райо Вальекано» в матче 32-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Отметим, что гости заканчивали встречу в меньшинстве.

«Алавес» прервал серию из четырех поражений подряд. Команда одержала лишь шестую победу в сезоне и продолжает находиться в зоне вылета: 19-е место и 25 очков.

«Райо Вальекано» идет на 14-м месте (34 очка).

Испания. Лига 1. 32-й тур
16 апр, 17:15. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
1:0
Райо Вальекано
Голы
Хоселу, 64 (1:0)
Алавес
Пачеко Теналья Лагуардия Лежен Ксимо Наварро (Дуарте, 75) Лум Эскаланте (Томас Пина, 84) Хоселу Риоха (де ла Фуэнте, 86) Мендес (Агиррегабирия, 75) Хасон (Ману Гарсия, 46)
Райо Вальекано
Димитриевски Мараш Катена Бальиу Гарсия (Лопес, 74) Валентин (Эрнандес, 90) Комесанья (Бебе, 74) Палазон Нтека (Трехо, 65) Гвардьола Альваро Гарсия
Предупреждения
Эскаланте 45+3’, Дуарте 90+9’  -  Нтека 55’, Мараш 90+3’, Палазон 90+8’
Удаления
Бальиу 88’
Судьи
Мунуэра (Испания)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/

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Основные источники исследования

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Ла лига, 32-й тур: «Валенсия» сыграет с «Осасуной», «Севилья» — «Реал» и другие игры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 31 22 6 3 63-26 72
2
 Барселона 30 17 9 4 60-31 60
3
 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
4
 Атлетико 31 17 6 8 57-38 57
5
 Бетис 32 17 6 9 56-37 57
6
 Р. Сосьедад 32 15 10 7 32-30 55
7
 Вильярреал 31 12 10 9 49-30 46
8
 Атлетик 31 11 12 8 36-30 45
9
 Валенсия 31 10 12 9 43-44 42
10
 Осасуна 31 11 8 12 31-40 41
11
 Эспаньол 31 10 9 12 36-42 39
12
 Сельта 31 9 9 13 34-35 36
13
 Эльче 32 9 8 15 35-44 35
14
 Р. Вальекано 31 9 7 15 32-38 34
15
 Хетафе 31 7 11 13 28-35 32
16
 Гранада 31 6 11 14 35-52 29
17
 Мальорка 32 7 8 17 27-53 29
18
 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
19
 Алавес 32 6 7 19 25-53 25
20
 Леванте 31 4 10 17 35-61 22
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15.04 22:00
Р. Сосьедад – Бетис
 0 : 0
16.04 15:00
Эльче – Мальорка
 3 : 0
16.04 17:15
Алавес – Р. Вальекано
 1 : 0
16.04 19:30
Валенсия – Осасуна
 - : -
16.04 22:00
Хетафе – Вильярреал
 - : -
17.04 15:00
Гранада – Леванте
 - : -
17.04 17:15
Атлетико – Эспаньол
 - : -
17.04 19:30
Атлетик – Сельта
 - : -
17.04 22:00
Севилья – Реал
 - : -
18.04 22:00
Барселона – Кадис
 - : -
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