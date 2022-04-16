«Валенсия» дома проиграла «Осасуне»

«Валенсия» дома проиграла «Осасуне» в матче 32-го тура чемпионата Испании. Матч закончился со счетом 1:2. У гостей голы забивали Авилья и Будимир. У хозяев голом с пенальти отметился Солер.

В турнирной таблице ла лиги «Осасуна» обошла «Валенсию» и теперь занимает девятое место с 44 очками. У «летучих мышей» 42 очка.

Россиянин Денис Черышев вышел на поле на 73-й минуте матча. Результативными действиями не отметился.