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Сегодня, 21:28

«Валенсия» дома проиграла «Осасуне»

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«Валенсия» дома проиграла «Осасуне» в матче 32-го тура чемпионата Испании. Матч закончился со счетом 1:2. У гостей голы забивали Авилья и Будимир. У хозяев голом с пенальти отметился Солер.

В турнирной таблице ла лиги «Осасуна» обошла «Валенсию» и теперь занимает девятое место с 44 очками. У «летучих мышей» 42 очка.

Россиянин Денис Черышев вышел на поле на 73-й минуте матча. Результативными действиями не отметился.

Испания. Лига 1. 32-й тур
16 апр, 19:30. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
1:2
Осасуна
Голы
Авила, 50 (0:1), Будимир, 74 (0:2), Солер, 83 (1:2)
Валенсия
Мамардашвили Гильямон Диакаби (Васкес, 83) Хосе Гайя (Москера, 83) Фулькье Рачич Мориба (Солер, 65) Гонсалу Гедеш Элдер Кошта (Маркос Андре, 65) Дуро Хиль (Черышев, 74)
Осасуна
Эррера Видаль Гарсия Хосе Анхель (Гарсия, 64) Эрнандес Санчес Ойер (Мартинес, 64) Монкайола Торро Авила (Брашанац, 74) Будимир
Предупреждения
Фулькье 28’  -  Ойер 17’, Торро 23’
Судьи
Лопес (Испания)

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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Ла лига, 32-й тур: «Валенсия» сыграет с «Осасуной», «Севилья» — «Реал» и другие игры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 31 22 6 3 63-26 72
2
 Барселона 30 17 9 4 60-31 60
3
 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
4
 Атлетико 31 17 6 8 57-38 57
5
 Бетис 32 17 6 9 56-37 57
6
 Р. Сосьедад 32 15 10 7 32-30 55
7
 Вильярреал 31 12 10 9 49-30 46
8
 Атлетик 31 11 12 8 36-30 45
9
 Осасуна 32 12 8 12 33-41 44
10
 Валенсия 32 10 12 10 44-46 42
11
 Эспаньол 31 10 9 12 36-42 39
12
 Сельта 31 9 9 13 34-35 36
13
 Эльче 32 9 8 15 35-44 35
14
 Р. Вальекано 31 9 7 15 32-38 34
15
 Хетафе 31 7 11 13 28-35 32
16
 Гранада 31 6 11 14 35-52 29
17
 Мальорка 32 7 8 17 27-53 29
18
 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
19
 Алавес 32 6 7 19 25-53 25
20
 Леванте 31 4 10 17 35-61 22
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38 тур
15.04 22:00
Р. Сосьедад – Бетис
 0 : 0
16.04 15:00
Эльче – Мальорка
 3 : 0
16.04 17:15
Алавес – Р. Вальекано
 1 : 0
16.04 19:30
Валенсия – Осасуна
 1 : 2
16.04 22:00
Хетафе – Вильярреал
 - : -
17.04 15:00
Гранада – Леванте
 - : -
17.04 17:15
Атлетико – Эспаньол
 - : -
17.04 19:30
Атлетик – Сельта
 - : -
17.04 22:00
Севилья – Реал
 - : -
18.04 22:00
Барселона – Кадис
 - : -
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Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 24
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 8
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 26 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 25 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
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