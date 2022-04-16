«Эльче» разгромил «Мальорку» и прервал серию из трех поражений подряд

«Эльче» прервал серию из трех поражений подряд благодаря победе над «Мальоркой»

«Эльче» на своем поле разгромил «Мальорку» в матче 32-го тура чемпионата Испании — 3:0.

В составе хозяев отличились Хоан Мохика и Педро Бигас. В конце игры полузащитник гостей Ли Кан Ин забил в свои ворота.

«Эльче» прервал свою серию из трех поражений подряд и поднялся на 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 35 очками в 32 матчах.

«Мальорка» идет на 17-й строчке с 29 очками в 32 играх.