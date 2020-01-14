10 фактов о новом тренере «Барсы»

«Барселона» на своем официальном сайте кратко рассказала о новом главном тренере Кике Сетьене. Контракт с 61-летним специалистом заключен до лета 2022 года.

1. Кике Сетьен начинал в пляжном футболе.

2. В «Расинге» из Сантандера он известен как Маэстро и считается одним из идолов клуба, за который он выступал на протяжении 12 сезонов. Кроме того, он тренировал сантандерцев в сезоне-2001/02 и вывел их в первый дивизион.

3. Он третий кантабрианский тренер в истории «Барсы». До него с ней работали Энрике Орисаола (1961) и Лауреано Руис (1976).

4. Сетьен 22 раз играл против «Барселоны» как футболист (+5=5-12), забил два мяча.

5. В качестве тренера Кике встречался с сине-гранатовыми семь раз, потерпев шесть поражений и однажды победив на «Камп Ноу».

6. Как тренер он работал с «Расингом», «Поли Эхидо», «Логроньесом», «Луго», «Лас-Пальмасом» и «Бетисом», а также выполнял обязанности наставника сборной Экваториальной Гвинеи.

7. Во время одного из приездов на «Камп Ноу» Серхио Бускетс подарил ему майку со словами «Для Кике с любовью и восхищением за ваши взгляды на футбол. Всего наилучшего».

8. Сетьен работал с бывшими футболистами «Барсы» Бартрой, Каптумом, Тельо, Санабрией, Араухо, Халиловичем и Кевин-Принсом Боатенгом, а также нынешним игроком каталонцев Фирпо.

9. Новый тренер «Барселоны» всегда восхвалял ее и восхищался Лионелем Месси.

10. Одна из страстей Кике — шахматы. Ему приходилось играть против экс-чемпионов мира Анатолия Карпова и Гари Каспарова.