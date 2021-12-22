Известный комментатор Геннадий Орлов — о словах форварда Артема Дзюбы о возможном возвращении в сборную России.

Нападающий «Зенита» заявил, что готов помириться с главным тренером сборной России Валерием Карпиным ради выступлений за национальную команду.

«Не против сделать шаг навстречу, но не хочу, чтобы это против меня все вывернули. Не хочу быть крайним, чтобы всех собак на меня повесили. Я к этому привык. Готов приехать в сборную — без всяких подковерных игр. Потому что когда сборная побеждает — ты душа команды. А как Артема Дзюбы не стало в команде — оказалось, что он портил атмосферу, клоун. Ну как это? Так не бывает», — заявил в интервью YouTube-каналу «Больше спорта» Дзюба.

— Знаете, не хочется сейчас как-то детально анализировать высказывания Дзюбы, — считает Орлов. — Судят не по словам, а по делам, по КПД, показателям, по твоей форме. Его посыл ясен. Он хочет играть за сборную. Это здесь самое важное. А дальше уже надо руководствоваться спортивным принципом, отодвинуть все личное в сторону. Не нужно здесь разжигать страсти. Может быть, Дзюба и правда пригодится нашей команде. Почему нет? А кому играть? Так что я бы к его словам относился спокойнее.

— Эти слова не покоробят Карпина?

— Считаю, Карпин достаточно умен, чтобы ориентироваться именно на игру нападающего, а не на какие-то потусторонние вещи. Нужен тебе игрок — вызывай. Это же сборная страны. Все лишнее должно отойти на второй план. Ну сказал Дзюба и сказал. Такой он человек. Давайте спишем это на свободу слова в нашей стране. Он часто говорит.

Артем понимает, что хочет выступать за национальную команду. Это тут важно. Он с ней испытал и радость побед, и горечь поражений.

Более того, думаю, он считает, что не хуже тех нападающих, которых вызывает Карпин. Но, повторюсь, все зависит от его спортивной формы. В конце первой части сезона Дзюба подустал. Впереди сборы. Посмотрим, как он их проведет.

— А вы считаете, что на бумаге он сильнее Смолова, Заболотного?

— Да. Главный показатель нападающего — его голы. Дзюба забил больше и Смолова, и Сергеева, и Заболотного. А Карпин зовет в сборную того же Сергеева, но не приглашает Дзюбу. Мне это непонятно. Не надо смотреть на возраст, на слова. Судите по делам! Любите вы, не любите, нравится, не нравится. Давайте все проявим мудрость. Речь все-таки идет о сборной страны, о выходе на чемпионат мира. Будет человек готов — вызывайте. Нет — значит, нет.