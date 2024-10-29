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Сегодня, 18:30

34-летний Терехов — о карьере в сборной России: «До 2032 года. Потом объявлю об уходе»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Химок» Сергей Терехов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном завершении карьеры в сборной России.

— В марте этого года вы говорили, что еще планируете сыграть за сборную России. Эта идея еще жива?

— Я же играю в футбол. Любой футболист мечтает и хочет играть за свою сборную, представлять свою страну.

— Есть ли какой-то срок, до которого...

— До 2032 года. Потом я объявлю, что уже не буду играть в сборной.

34-летний Терехов дебютировал за сборную России в 2021 году в матче со Словакией. Всего за национальную команду он провел 2 матча и не отметился результативными действиями.

Российские клубы и национальная команда отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.

Сборная России по футболу
Сергей Терехов
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