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Сегодня, 21:00

Павлюченко о бразильцах в сборной России: «Лучше проигрывать, но своими футболистами»

Руслан Минаев
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Бывший нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко раскритиковал приглашение бразильцев в сборную России.

«Когда Ари вызвали в сборную, тогда меня вообще накрыло! Вы че, издеваетесь?! У нас 150 миллионов в стране! Вратарь Гильерме — бразилец, ему тоже дали паспорт, тоже вызвали в сборную. Ну, вы че?! Да лучше проигрывать, но своими футболистами», — сказал Павлюченко в интервью на YouTube-канале Станислава Роженькова.

Защитник &laquo;Зенита&raquo; Дуглас Сантос. И все-таки Дуглас Сантос сможет играть за сборную России! Сегодня он получил гражданство РФ

21 октября российское гражданство получил защитник «Зенита» Дуглас Сантос. Бразилец перешел в «Зенит» из «Гамбурга» летом 2019 года. Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027 года.

Источник: YouTube-канал Станислава Роженькова
Роман Павлюченко
Футбол
Сборная России по футболу
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