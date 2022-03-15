Защитник «Ростова» Осипенко рассказал, что был удивлен вызовом в сборную России

Защитник «Ростова» Максим Осипенко прокомментировал свой вызов в сборную России.

«О вызове в сборную узнал только от вас. Мы только что вернулись из Казани, телефон был выключен. Конечно, рад, что я вызван в сборную.



Говорил ли о вызове в сборную Карпин? Нет, я вообще ничего не знал об этом. Толком и поздравить еще никто не успел, так как только приземлились. Понятно, что официальных игр нет, но все равно мы будет готовиться, играть», — приводит «РБ Спорт» слова Осипенко.

Сборная России проведет сбор в Москве с 21 по 27 марта. Помимо Осипенко в состав команды попали еще 26 футболистов.