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Сегодня, 12:58

Защитник «Ростова» Осипенко рассказал, что был удивлен вызовом в сборную России

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Ростова» Максим Осипенко прокомментировал свой вызов в сборную России.

«О вызове в сборную узнал только от вас. Мы только что вернулись из Казани, телефон был выключен. Конечно, рад, что я вызван в сборную.

Говорил ли о вызове в сборную Карпин? Нет, я вообще ничего не знал об этом. Толком и поздравить еще никто не успел, так как только приземлились. Понятно, что официальных игр нет, но все равно мы будет готовиться, играть», — приводит «РБ Спорт» слова Осипенко.

Сборная России проведет сбор в Москве с 21 по 27 марта. Помимо Осипенко в состав команды попали еще 26 футболистов.

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Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-osipenko-o-vy-zove-v-sbornuyu-rossii-georgievich-nichego-ne-govoril-mne-vchera-ob-e-tom/
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ФК Ростов
Максим Осипенко
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